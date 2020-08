Referendum o vojski, da ali ne?

Levica je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o 780-milijonskih naložbah v Slovensko vojsko

Minister za obrambo Matej Tonin in postroj slovenskih vojakov

© Slovenska vojska

Na podlagi koalicijskega predloga zakona o zagotavljanju sredstev za naložbe v Slovensko vojsko bi do leta 2026 potrošili 408 milijonov evrov za oklepnike, 128 milijonov evrov za nakup transportnega letala in dveh helikopterjev, 65 milijonov evrov za nakup protioklepnih raket in raket za zračno obrambo, 40 milijonov evrov za posodobljen radijski sistem ter še kakšnih 139 milijonov evrov za najrazličnejšo oborožitev in logistiko, skupaj 780 milijonov evrov.