Irena Joveva

Evropska poslanka, ki ji je prekipelo

© EU

»Čistokrvna socialistična balkanska čefurka, ki uničuje našo domovino,« je le primer sovražnega komentarja, s kakršnimi od izvolitve obkladajo evropsko poslanko Ireno Jovevo. Odkar sta jo bošnjaški televiziji N1 in Face TV povprašali za mnenje o tvitu Janeza Janše o Srebrenici, se njihovo število samo še povečuje.

Zakaj ste se odločili za zapis na Facebooku?

Doslej sem mislila, da nima smisla, saj tem ljudem ni pomembno, kaj jim odgovoriš, poveš ali napišeš. Vztrajajo pri svojem in jim je popolnoma vseeno, ali njihovi zapisi držijo, kaj šele, ali so dostojni in primerni. Sodu je dno izbil tvit člana podmladka SDS Klemna Travna o tem, da sem »čefurka, neslovenka, lažnivka in nakaza«. Ko sem mu odgovorila, da to nikoli ne bo moj jezik, me je blokiral. Zato sem se odločila, da je bilo dovolj ignoriranja takega govora, saj vse skupaj postaja strupeno in nevarno, zadnje mesece pa za nekatere – tudi v politiki – vedno bolj »sprejemljivo« in »normalno«. Zato se mi je zdelo prav, da o tem spregovorim, predvsem pa, da se začne javna razprava.

Napisali ste, da »vam je dosti«. Česa?

Sita sem pokroviteljev, vsevednežev, nesramnežev, primitivcev, nestrpnežev, prostakov, sovražnikov vsega »drugačnega« ali »nenašega« in samooklicanih domoljubov, ki so vse prej kot to. Vse našteto se nanaša na vse spole in politične usmeritve. Sita sem tega, da ni pomembno, kaj in kako delam, ker bo vsaka objava deležna enakih komentarjev, ki nimajo zveze z njeno vsebino. Sita sem tega, da je središče obstoja in programa nekaterih strank sovražna retorika in da lahko svojo politiko gradijo samo na podlagi tega. In sita sem tega, da je politična kultura na psu.

Zakaj mislite, da vas napadajo?

Na vse skupaj želim gledati kot na napad na dostojanstven, primeren in normalen način komuniciranja. Jasno mi je, da sem javna osebnost in da se ne morejo vsi strinjati z menoj. Če rečem, da me je sram nekaterih izjav predsednika vlade Janeza Janše, to ne pomeni, da »ne zagovarjam slovenskih interesov ter da žalim in napadam Slovence in Slovenijo, da sama izzivam in da so zato vse meni namenjene žaljivke na mestu,« kot pišejo nekateri. Slovenski interesi so zame vedno na prvem mestu.

Se vam zdi, da nasprotnike moti to, da ste mlada ženska, katere starši se niso rodili v Sloveniji?

To bi morali vprašati njih. Seveda jim za žalitve pridejo prav vsa ta dejstva, tudi to, da sem bila izvoljena na listi LMŠ ali da sem bila nekoč novinarka.

Boste proti napadalcem ukrepali?

Prek družabnih omrežij jih že prijavljam, če bodo tako nadaljevali, jih bom začela tudi kazensko ovajati.

Ste bili že prej tarča podobnih napadov ali gre za nekaj novega?

Ne gre za nov pojav, to se dogaja redno, odvisno od aktualnega dogajanja. Žal je tega v politiki – pa ne samo v politiki – ogromno, preveč. Takšna dejanja se relativizirajo pod pretvezo, da gre za svobodo izražanja. Meja med sovražnim govorom in svobodo izražanja sploh ni tako zelo tanka. Prav bi bilo, da se o tem začnemo pogovarjati in ukrepati.