Mladi so razgrajači in nergači, pa še žurirajo zraven

O nasladi

Eden od dostojnih naslednikov dušebrižniške govorice kardinala Rodeta je tudi škof Peter Štumpf

© Marko Pigac

Trditi, da so za poletno vrnitev koronavirusa v te kraje krivi mladi, je nespametno, predvsem pa zlobno. Mladi niso odprli mej, mladi niso organizirali množičnih zabav, mladi počno tisto, kar počno vedno. Zabavajo se in živijo.

A poleg slovenske vlade in njenega govornika Jelka Kacina, ki demagoško krivca vedno najde v drugem, ali so to Bosanci, Italijani, smučarji, psihedelične droge in še kaj, je tokrat mlade napadla tudi cerkev. Konkretneje sam murskosoboški škof Peter Štumpf, ki se je 23. avgusta v pridigi v Rovtah, ko je govoril o mučeništvu ene in zločinih druge strani (ne da bi zbranim razložil razliko med pieteto in političnim revizionizmom), spomnil tudi na nevzgojeno in neodgovorno mladež.

Ko je torej škof za sabo pustil komunistične poboje in duhovne rane, je njegova misel zavila k nasladi. »Dosti ljudi, med njimi sedaj največ mladih, se vrača iz zabaviščnih krajev okuženih s koronavirusom. Raje okuženi kot pa prikrajšani naslade. Ni pomembno, kako bo s šolo, kako bo šlo življenje naprej. Naslada mora biti. Inšpektorji se spravljajo na Brezje zaradi prisotnosti večjega števila ljudi ob prazniku Marijinega vnebovzetja, ne gredo pa na kraje množičnega ’žuriranja’, protestiranja in podobnih reči in tam naredijo red.«

Kajti red mora biti, če ni reda, država pač ne deluje, če ni reda, se med ljudmi, med mladimi ne gradi etična zavest. »Če v sebi nimajo etične zavesti in odgovornosti za svoje zdravje in zdravje drugih in če se pustijo zlorabljati manipulantom, da rušijo pravne osnove, nujne za funkcioniranje naše države, so taki ljudje povsem izropani zmožnosti etičnega premisleka in delovanja. Njim je vseeno, kaj bo z drugimi. Njim gre samo za bivanje v nasladi.«

Takšni posamezniki, tako je govoril škof, ne morejo vedeti, kaj nas povezuje, kaj pomeni skupnost, odgovornost, kaj pomeni domovina. »Če bi danes morali braniti domovino, kot smo jo pred 29 leti, bi jo silno težko branili, ker bi bilo malo takih, ki bi se za ceno varnosti domovine odrekli svoji nasladi. Sedanji protestniki in drugi nergači bi se poskrili,« je še jezno dodal škof.

V Sloveniji naj bi sicer že bili primeri, da se je virus pojavil med otroki, ki so se udeležili vzgojno-počitniških katoliških oratorijev. Pa nihče ni tako ostro obsodil cerkve, ker jih prireja. V Sloveniji že od maja potekajo petkovi protivladni protesti, pa ti, tudi po mnenju epidemiologov, niso bistveno vplivali na širitev okužbe. Kar govori škof, je žaljivo. Ne samo do mladih, nič manj do ljudi, med katerimi so tudi verniki, ki si želijo, da bi bila Slovenija bolj demokratična država.

Ne, cenjeni škof, niso problem zabave, problem je naslada oblasti, problem so tisti, ki mislijo, da si lastijo državo. In problem je tudi cerkev, ki se je v zadnjih mesecih res nesramno opredelila zgolj za eno politično opcijo. Nekateri predstavniki cerkve so v resnici veliki hinavci, iver v očesu mladih vidijo, bruna v očesu vladajočih politikov pa ne.