Peter Petrovčič | foto: Dodogovo

FOTOGALERIJA: Protest pred centrom za tujce

V torek je v Postojni potekal protest proti nehumanemu ravnanju s tujci

Siva miš dviga roki

V torek, 25. avgusta, je pred centrom za tujce v Postojni potekal protest za izpustitev tam zaprtih tujcev, med katerimi je večina prosilcev za azil in za zaprtje tega, novodobnega taborišča za tujce.

Šlo je za protest v organizaciji Delovne skupine za azil in drugih nevladnih organizacij. Namen pa je bil opozoriti javnost na razmere v centru, do katerih je prišlo zaradi odločitve vlade oziroma notranjega ministrstva, ki ga vodi Aleš Hojs, da mora policija tudi prosilcem za azil izrekati omejitve gibanja in jih zapirati v center za tujce – inštitucijo, namenjeno odstranjevanju brezpravnih tujcev iz države.

Odkar se, od 1. junija dalje, izvaja nova (nezakonita) azilna politika, je center za tujce (pre)poln, ljudi pa zapirajo kar v opuščen industrijski objekt, v katerega so zaprti 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Temu so sledile pričakovane posledice med zaprtimi tujci – obup, zavračanje hrane, gladovne stavke, protesti, samopoškodovanja in poskusi samomora so zdaj tam del vsakdana.

Spodaj objavljamo fotogalerijo s protesta.