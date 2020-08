Opozorilo iz Alpbacha: Slovenija po poti Madžarske

V Avstriji vsako leto organizirajo Evropski forum, kamor so letos povabili kritične madžarske urednike

Viktor Orbán

V Sloveniji imamo Blejski strateški forum, letno konferenco namenjeno razpravam o najpomembnejših zunanjepolitičnih vprašanjih, v Avstriji pa vsako leto organizirajo Evropski forum v Alpbachu. Katero temo so odprli letos v Avstriji?

V Alpbach so povabili kritične madžarske urednike, recimo nekdanjo namestnico odgovornega urednika madžarskega portala index.hu Veroniko Munk. Pred nekaj meseci je namreč portal prevzel poslovnež Miklós Vaszily, ki je blizu premjeju Viktorju Orbanu. Sredi julija je poslovnež zato tudi odpustil odgovornega urednika Szabolcsa Dulla, dva dni kasneje je zato iz protesta dala odpoved skorajda celotna, 90 članska novinarska ekipa.

Poleg Mukove, ki je na forumu napovedala ustanovitev novega neodvisnega časopisa, je na forumu sodeloval urednik neodvisnega portala 444.hu Pál Dániel Rényi, ki je dejal, da so bila zadnja leta »neverjetna« - izredno veliko medijev je na Madžarskem zaprlo svoja vrata "Dostop do informacij postaja vse bolj omejen,« je dejal. Réka Kinga Papp, urednica Dunajskega medija "Eurozine", je ob tem mednarodni skupnosti očitala, že 10 let zre proč. Nato pa je še dodala, da sedaj vsi »z zaskrbljenostjo gledamo v smeri Sloveniji, kjer se madžarski model zelo hitro uresničuje.«

V Sloveniji bo zunanje ministrstvo vrata Blejskega strateškega foruma odprlo naslednji teden. Visoki gostje, med njimi tudi Viktor Orban sicer o tej temi, ki so jo izpostavili v Avstriji, ne bodo govorili.