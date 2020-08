»Siti smo države, ki je je polno tam, kjer je nočemo, ni pa je tam, kjer bi jo rabili«

IZJAVA DNEVA

"Vsi smo siti te korone, je stavek, ki sem ga največkrat slišala to poletje, medtem ko sem v baru pila kavo in na tržnici kupovala hrano. A ta stavek ne sporoča točno tega, kar dobesedno pomeni. V resnici pomeni, da smo siti države, ki je je polno tam, kjer je nočemo, ni pa je tam, kjer bi jo rabili. Pomeni, da smo siti tega, da nam država diha za vrat in da pandemijo še naprej izrablja za to, da bi lahko kontrolirala čim večji del našega življenja, namesto da bi opravljala naloge, za katere jo imamo: popravljala nedelujočo zakonodajo oziroma pisala take zakone, ki bi bolje ustrezali resničnim potrebam družbe. Pomeni, da želimo državo tam, kamor spada: med javnimi zadevami, čim globlje v birokraciji in čim dlje stran od naše zasebnosti."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka, o tem, da želimo državo tam, kamor spada, čim globlje v birokraciji in čim dlje od naše zasebnosti; v kolumni za Delo)