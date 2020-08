Abecedarij svobode govora: ekstremizem

Ljudje

V Avstraliji in Veliki Britaniji te lahko za branje revij Dabiq (oz. Rumiyah) ali Inspire, ki sta izhajali do l. 2016, zaprejo. Reviji sta za čas vzpona Islamske države v angleščini promovirali fundamentalistično ideologijo in širili t. i. odprtokodni džihad. Imeli sta mednarodno publiko, poleg sovražnih in nazadnjaških pogledov pa sta širili tudi recepte za pripravo bomb in navodila za teroristične napade. V ZDA sta sprožili debato o omejitvi svobode govora, a spremenilo se ni nič.

Načelno ZDA ekstremno islamistično retoriko obravnavajo enako kot radikalno desničarsko in fašistično. Dasiravno naj se o okusih ne bi razpravljalo, pa njihova dejanja vendarle kažejo, da gre oblasti lažje po grlu slednja: Anwar al-Awlaki in Samir Khan, Američana, ki sta ustanovila revijo Inspire, sta l. 2011 v napadu brezpilotnega letala umrla v Jemnu. Gre za precedens: moderna Amerika je prvič usmrtila dva svoja državljana brez sojenja. In to zaradi ostudnih, a vendarle svobodnih – besed.

