Bled: »Stop janšizmu, pahorizmu, orbanizmu, ...«

FOTO DNEVA

© Borut Krajnc

Danes na Bledu poteka Blejski strateški forum. Uvodni panel, ki so se ga v živo udeležili premierji Madžarske, Hrvaške, Češke, Poljske in Bolgarije ter srbski predsednik, je bil posvečen razpravi o prihodnosti Evrope po pandemiji covida-19. Pri Blejskem jezeru so se zbrali tudi protestniki, ki so s transparenti in maskami voditeljem omenjenih držav poslali jasno sporočilo.

Fotografiji je v objektiv ujel Mladinin fotoreporter Bojan Krajnc.