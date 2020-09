Česar ne vidiš, to ne boli

Public domain / Piqsels

Sezona monsunov v Južni Aziji je letos hudo opustošila dele Indije, Nepala in Bangladeša. Najhuje je prav v Bangladešu, na bregovih reke Brahmaputra, ki je zaradi dolgotrajnega deževja močno narasla in zalila četrtino države. V Bangladešu se med spopadanjem z malarijo, vsesplošnim pomanjkanjem in pandemijo koronavirusa tako borijo še s posledicami klimatskih ekstremov. Po ocenah naj bi brez strehe nad glavo ostalo 5 milijonov ljudi, poplavljena so kmetijska zemljišča, situacija pa ima bržkone vse značilnosti humanitarne katastrofe.

Kljub temu, da prebivalci teh delov sveta niso med največjimi onesnaževalci planeta, pa prav oni najmočneje občutijo posledice klimatskih sprememb. Po raziskavah naj bi bilo najbogatejših 10 % zemljanov zaslužnih za kar 40 % ogljičnih izpustov, najrevnejših 10 % pa le za 5 %, pri čemer gre najbrž za enega najbolj krutih obrazov globalne neenakosti. Kdaj, če ne zdaj, je čas, da se največje onesnaževalce pokliče k odgovornosti za njihova ravnanja?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.