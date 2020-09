»Tedanja politika je študij žensk zelo podpirala«

IZJAVA DNEVA

"Letniki študentov so bili manj številni; v našem nas je bilo (če se ne motim) manj kot sto in seveda smo bili bolj povezani, saj smo se večinoma poznali. Ne vem, koliko je bilo med vsemi študentk, a po spominu bi rekla, da nas je bilo kakšna tretjina. Nekatere med njimi so kasneje delovale na tožilstvu in sodišču, v javni upravi in v gospodarstvu. Tedanja politika je študij žensk zelo podpirala in ne morem reči, da bi v času študija občutila ali doživela kakšne diskriminacijske prakse. Seveda je mogoče, da smo bile tedaj manj občutljive za take pojave in smo jih morda tudi bolj tiho prenesle. V letih mojega študija je na fakulteti že delovala prva ženska – članica pedagoškega zbora, to je bila prof. Majda Strobl, ki je začela z delom kot asistentka pri prof. M. Šnuderlu v začetku 50ih."

(Alenka Šelih, pravnica, profesorica, zagovornica pravic oseb s posebnimi potrebami, o izobraževanju žensk v socialistični Sloveniji; v intervjuju na portalu vrabecanarhist.eu)