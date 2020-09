»Kazen za tiste, ki ne nosijo maske, je celodnevno sedenje na soncu«

IZJAVA DNEVA

"Ruanda je majhna država, približno velika kot Slovenija in ima 13 milijonov prebivalcev in prej verjetno ni bilo toliko okuženih registriranih, ker niso veliko testirali oz. so samo tiste, ki so bili res bolni, zdaj so pa začeli testirati vse. Kot sem videla, jih je veliko pozitivnih tudi zunaj prestolnice."

"Torej, kot sem že rekla, so bili uvedeni zelo strogi ukrepi. Tudi če si v avtomobilu ali kjer koli v javnem prostoru, moraš imeti masko, in če nimaš dobro maske nameščene, te ustavijo in te kaznujejo. In sicer tako, da ljudi zapeljejo na stadion in morajo tam za kazen ves dan sedeti – na soncu."

(Anka Burger, misijonarka v Ruandi, o strogih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa; na MMC RTV SLO)