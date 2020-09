To je naslovnica jutrišnje Mladine

DESANT NA BLED

O tem, zakaj so države nove Evrope, ki se jim želi pridružiti Janša, na napačni poti, si preberite v jutrišnji Mladini. Letošnja že 36. številka izide 4. septembra in bo na voljo pri prodajalcih časopisov ter na naši spletni strani. Avtorja tokratne naslovnice sta Borut Krajnc (fotografija) in Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje), akcijo na fotografiji pa je izvedla mehkoteroristična skupina Kremšnita.

Dostavimo tudi na dom! Več informacij o naročnini na Mladino na tej spletni povezavi. >>

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.

Naročniki prejmejo svoj izvod Mladine ob petkih zjutraj!