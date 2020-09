Tudi najmodrejši se ima še česa za ... od-učiti

Danes je nov dan

Večina Slovencev nas je odrasla v homogeni družbi pod vplivom tradicionalnih (krščanskih) vrednot in evropocentrizma. A takšna vzgoja nas mnogokrat omejuje, najsibo pri sprejemanju soljudi ali pa celo – samega sebe.

Star dogmatični pregovor "Kar se Janezek nauči, to Janez zna" ni nujno resničen. Vse, kar kot odrasli znamo ali mislimo, smo se tekom življenja naučili, obenem pa se lahko vsega tudi – od-učimo. Čeprav se nam določene stvari danes zdijo gola dejstva, jih lahko že jutri razumemo kot popolne zablode; obnašanja, ki so danes normalizirana, niso nujno najboljša. Pomemben del procesa od-učenja je prav prepoznanje obnašanj, čustev in predsodkov, ki so omejujoči, ter sposobnost, da v enakih situacijah naslednjič izberemo drugačno miselno paradigmo.

S konstantnim osebnim razvojem in razbijanjem predsodkov ne pomagamo le sebi, temveč rastemo kot družba. Pri tem so nam lahko v pomoč knjige, (ne)prijetni pogovori, in seveda mnogi spletni viri – tudi tile agrument zapisi.

