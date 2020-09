Branje ustave na javni površini? Kazen 333 evrov!

Policija še naprej stopnjuje pritisk na ljudi, ki se udeležujejo protivladnih protestov

Članica neformalne skupine Protestival Sanja Fidler (levo) med branjem ustave.

© Borut Krajnc

V petek, 19. junija, kmalu po sedemnajsti uri je policija z ljubljanskega Trga republike drugega za drugim odnašala protestnike. Šlo je za še ne viden izraz represivne moči, saj policija dotlej za takšno ravnanje na protivladnih protestih ni imela nikakršnega razloga. Kdo so bili razgrajači, ki jim je začasno odvzela prostost in jih zlepa ali zgrda odstranila s tradicionalnega mesta protioblastnih protestov? To so bili bralci ustave, ki so zdaj, nekaj mesecev kasneje, od policije začeli po pošti prejemati še kazni, plačilne naloge zaradi storitve prekrška.