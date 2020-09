Vdor v Janšev sekretariat za informiranje

Z malo tehničnega znanja (in časa) se lahko odkrije identiteta kateregakoli uporabnika Nova24TV, ki je v prepričanju, da bo ostal anonimen, pisal takšne in drugačne komentarje

Objava z internetno povezavo, na kateri se nahaja datoteka Nove24TCV

Internetni aktivisti iz skupine Anonymous – znani po tem, da govorijo v množini in nosijo masko Guya Fawkesa, angleškega zarotnika, ki je pred skoraj 500 leti poskušal razstreliti tedanjega angleškega kralja – so objavili kopijo podatkovne zbirke s strežnikov Nova24TV. Objavo so napovedali že nekaj dni prej, ko so v posnetem videu, »namenjenem dobrim ljudem Slovenije, Evrope in sveta«, razložili, da že od začetka epidemije opazujejo, kako so vlade vsega sveta začele izkoriščati svojo moč za omejevanje svobode ljudi, pandemija pa je po njihovem mnenju le izgovor »za pohabljanje temeljev demokracije, kar progresivno vodi v vse bolj fašistično družbo«.