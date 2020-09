Začetek čistke na Fursu

Na davčni upravi je delala eno leto. Zdaj jo bo vodila. Razlog: izkaznica SDS

Geslo konvencije SDS leta 2018 je bilo »SDS zate«. Očitno je šlo za nesporazum, SDS dela predvsem zase.

© Borut Krajnc

Zadnje mesece so imeli na finančni upravi (Furs) precej dela. Veliko je bilo novih projektov, pri katerih bi se lahko marsikaj zalomilo. Tako so morali uresničiti vladne interventne ukrepe na področju plač in prispevkov zaradi epidemije, kasneje je prišel na vrsto še projekt turističnih vavčerjev. Od zaposlenih na Fursu smo slišali, da je bilo to zanje izjemno težavno obdobje, a so ga uspešno preživeli.