Ne zatiskajmo si oči

Spolno nadlegovanje na vlakih Slovenskih železnic je resna težava

Eden izmed zapisov o tem, kaj se dogaja na vlakih

© @zeletnicezlom

@zeleznicezlom je še eden izmed profilov, ki so se na družabnem omrežju Instagram pojavili po zgledu @srcozloma, kamor uporabniki pošiljajo zapise o svojih ljubezenskih tegobah. Železnicezlom naj bi bil profil, namenjen pritožbam o zamudah vlakov in poročanju o drugih prigodah med vožnjo, vendar je administratorka kmalu ugotovila, da vse več sporočil, ki jih dobiva, govori o spolnem nadlegovanju na vlakih. Med zapisi so denimo taki o opitih potnikih, ki poskušajo otipavati potnice, neprimernem ogovarjanju, javnem masturbiranju moških na vlakih in celo nedovoljenem fotografiranju potnic, ki so bile pogosto preveč šokirane, da bi se lahko odzvale, ali pa v bližini ni bilo nikogar, ki bi jim pomagal.

Administratorka @zeleznicezloma, ogorčena nad pričevanji, je začela v objavah označevati uradni profil Slovenskih železnic (@slov.zeleznice), saj je od njih pričakovala pojasnilo in odziv. A namesto da bi ostro obsodile spolno nadlegovanje, so blokirale profil @zeleznicezlom in začele brisati vsakršne komentarje, ki so se nanašali na to temo.

»Predvidevam, da zgodbe niso koristile ugledu slovenskega javnega prevoza,« pravi administratorka, ki želi ostati neimenovana. Pa čeprav javni prevoz še zdaleč ni tako varen, kot bi moral biti.

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in vodja kampanje #jaztudi, ki anonimno zbira zgodbe o spolnem nasilju, pravi, da skoraj vsako deseto pričevanje govori o spolnem nasilju na sredstvih javnega prevoza. »Od tega 46,2 odstotka pričevanj govori o razkazovanju, 30,8 odstotka o verbalnem nadlegovanju, preostalo pa o posilstvu.« Inštitut 8. marec je na svoji strani na Facebooku med prvimi opozoril na zgodbe, objavljene na @zeleznicezlomu. Pod objavo se je nabralo še nekaj dodatnih pričevanj #jaztudi, povezanih z nadlegovanjem na vlakih – nekatere uporabnice Facebooka celo pravijo, da so se zaradi bojazni, kaj se jim bo na poti zgodilo naslednjič, nehale voziti z vlakom.

Hkrati so na inštitutu ostro obsodili neodzivnost Slovenskih železnic. Ekipa profila @zeleznicezlom je tem namreč kasneje poslala nekaj elektronskih sporočil z vprašanjem, kako nameravajo ukrepati v zvezi s spornim vedenjem nekaterih potnikov, vendar je prejela le odgovor strokovne sodelavke, da »Slovenske železnice zaenkrat niso dobile nobene pritožbe na to temo, bodo pa njihovo sporočilo posredovali naprej«. Za pojasnilo smo jih še enkrat prosili tudi pri Mladini, vendar do zaključka redakcije odgovora nismo prejeli. So pa za druge medije povedali, da imajo ničelno toleranco do nasilja, a žal teh primerov ne morejo komentirati, ker ne poznajo podrobnosti, kdaj in kako so se zgodili. Žrtvam sicer svetujejo, da takšne dogodke nemudoma prijavijo.

»V Inštitutu 8. marec smo zgroženi, da se pristojni na Slovenskih železnicah ne odzivajo na pričevanja o spolnem nadlegovanju in nasilju. Pričevanja žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja kampanje #jaztudi nakazujejo, da je okolica njihove izpovedi pogosto ignorirala ali pa jih celo obsojala. Slovenske železnice s svojim obnašanjem ta vzorec potrjujejo, s tem pa reproducirajo prevladujoče družbene vzorce,« je ostra Nika Kovač. Inštitut je zato nanje te dni naslovil uradno pismo, v katerem jih poziva, naj se na pričevanja odzovejo, jih obravnavajo z vso resnostjo in priznajo, da je spolno nadlegovanje in nasilje na vlakih težava. »Pomembno je tudi, da na vlakih poskrbijo za varnost, kot so dodatni zaposleni za nadzor in varne točke, ter spolnega nadlegovanja in nasilja v prihodnje ne ignorirajo,« poudarja Kovačeva.