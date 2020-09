»Naj jedo potico«

Groteskni komentar državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve

Podoba za javnost: fotografija državnega sekretarja Kanglerja, ob kateri je zapisno, da »v Centru za tujce je zagotovljena zdravstvena oskrba«.

© MNZ

Franc Kangler je tisti državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, ki je bil nekoč župan Maribora, pa so ga odnesle ljudske vstaje. Je tisti politik, ki je bil nekoč policist. In je tudi tisti politik, zaradi katerega so v parlamentu ustanovili posebno preiskovalno komisijo, katere namen naj bi bil preveriti, ali je pravosodje s pravnimi postopki zoper njega prekoračilo pooblastila. V bistvu se dogaja nasprotno. Ravno zakonodajna veja oblasti, politika torej, posega na področja, na katera ne bi smela, saj je ustava jasno postavila meje in določila načelo delitve oblasti.