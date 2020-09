Gladovna stavka s tragičnim koncem

Turška odvetnica ni dočakala pravičnega sojenja

Pogreb v zaporu umrle odvetnice

Res redki so primeri, ko v državi, ki je članica Nata, človek umre zaradi gladovne stavke. A 27. avgusta se je zgodilo prav to. V Turčiji je po 238 dneh stradanja v istanbulskem zaporu ugasnilo življenje pravnice Ebru Timtik. Ko je umrla, je imela zgolj 30 kilogramov, štela je komaj 42 let. Pravičnega sojenja, zaradi katerega se je za gladovno stavko odločila, ni dočakala. Njena smrt je v Turčiji sprožila val novih množičnih demonstracij, med katerimi so protestnice in protestniki vzklikali, da je Ebru nesmrtna in da bo »morilska država« odgovarjala.

Ebru Timtik je bila še z nekaj odvetniškimi kolegi obtožena, da je vzdrževala stike s prepovedano revolucionarno narodnoosvobodilno stranko Fronta, ki je v EU in ZDA označena za teroristično organizacijo zaradi nekaterih spornih akcij, ki so jih v preteklosti izpeljali njeni člani. Obsojena je bila na 13 let in šest mesecev zapora, po sojenju pa so se oglasila mednarodna in turška odvetniška združenja ter ga označila za nepošteno in nepravično, saj je bilo med drugim na njem zaslišanih osem prič, od katerih jih je bilo kar sedem tajnih.

Ebru Timtik se je za skrajni ukrep vsakega posameznika, gladovno stavko, ki je nedvomno zadnja poteza obupanega človeka, prepričanega o svojem prav in o pravilnosti svojih načel, odločila, ker je zahtevala pravico do poštenega sojenja, ki bi jo morala imeti že na samem začetku – kot vsak državljan v pravni državi. Njena zahteva ni bila radikalna ali neuresničljiva, bila je zgolj demokratična.

Ena od poznavalk pravne ureditve v Turčiji, ki je zaradi sedanjih razmer v državi želela ostati neimenovana, je povedala, da je omenjene odvetnike na zatožni klopi oblast stigmatizirala kot »teroriste«, saj so člani »radikalne marksistične organizacije«. Združenje naprednih pravnikov, katerega sodelavka je bila Ebru Timtik, se specializira za obravnavo politično občutljivih primerov. Turške oblasti združenje obtožujejo, da je povezano z marksistično organizacijo DHKP-C, ki naj bi bila v preteklosti izpeljala že več terorističnih napadov, Ebru Timtik pa so očitali, da je njenim članom pomagala vstopiti v stavbo sodišča. A to so govorice, ugibanja. »Turška vlada meni, da ti odvetniki niso vredni pravičnega sojenja,« je poudarila turška državljanka.

Da v Turčiji obstajata dva pravna sistema, eden za podpornike in drugi za nasprotnike Erdoganovega režima, opozarjajo številne mednarodne organizacije za človekove pravice in pomembni predstavniki najvišjih institucij, kot je visoka komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović. »Smrt Ebru Timtik kaže tragične posledice uporabe pravosodnega sistema za utišanje odvetnikov, zagovornikov človekovih pravic in novinarjev,« je zapisala na Twitterju in turške oblasti pozvala k spoštovanju načela pravičnega sojenja.