Danes protivladni protesti ponovno na kolesih

Že dvajseti petek na ulicah protestnice in protestniki opozarjajo na korupcijo, tiranijo in manipulacije Janševe vlade

Tokratni protesti so že dvajseti po vrsti in protestniki se bodo po ljubljanskih ulicah ponovno odpravili na kolesih. Po besedah organizatorjev bodo preplavili celotno Ljubljano in ne bodo odnehali dokler ta "zločinska straho-vlada ne bo padla". "Vsak glas upora šteje, vsak kolesar šteje. Ne samo v Ljubljani, ampak po vsej Sloveniji," so dodali v zapisu na družabnih omrežjih in ocenili, da bo danes zgolj v prestolnici kolesarilo vsaj 10.000 ljudi.

Poudarjajo, da bodo kolesarili tudi za vse tiste, ki fizično ne morejo biti prisotni in za vse tiste, ki jih je treba opogumiti, da se uprejo sovraštvu, lažem, korupciji in tiraniji.

Kdor ne more s kolesom, je dobrodošel tudi peš, so dodali.