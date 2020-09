»Madžarska bi morala razumeti lastno preteklost«

IZJAVA DNEVA

"Najbolj me skrbi, kako nevaren je sovražni govor, kaj lahko spodbudijo te jezikovne agresije. Poglejmo samo besednjak madžarskega parlamenta. Ko jih poslušamo, dobimo čuden občutek, da na Madžarskem divja državljanska vojna. Uporabljajo vojaški besednjak, v tem vidim veliko nevarnost. Z izborom besed dajejo vtis alarmantnega stanja in vzbujajo strah, da bi bili lahko oni tisti, ki rešijo državo. To pa je seveda odličen način, kako preusmeriti pozornost z resničnih problemov."

"Besede dajejo občutek, da obstaja zunanji krivec za ekonomsko krizo. Madžarska bi morala predvsem razumeti lastno preteklost. Namesto tega pa poslušamo pravljice o uspehih velike Madžarske. Da bi lahko spremenili smer, v katero gre danes Madžarska, bi morali sprejeti in razumeti, kar je bilo storjeno narobe v zgodovini. To je za nas ključnega pomena."

(Krisztina Tóth, madžarska pesnica in pisateljica, gostja festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju ter avtorica letošnjega Odprtega pisma Evropi; na MMC RTV SLO)