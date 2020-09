»OF ne bi bilo, če ne bi bilo komunizma in če ne bi krščanski socialci sodelovali s komunisti«

IZJAVA DNEVA

"Edvard Kocbek se je leta 1941 odločil, da se bo pridružil osvobodilnemu boju s komunisti in vanj pripeljal krščanske socialce. Ni se strinjal s stališčem papeža, da noben katoličan na noben način ne sme sodelovati s komunisti. V njegovem pogledu papež kot učitelj krščanstva ni imel pravice kaj takega prepovedati; in tudi če jaz sodelujem s komunisti, nimam, po Cerkvi, nobenega greha, je bilo Kocbekovo stališče. Cerkev o tem ne more odločati, saj je to politično vprašanje. V tem smislu imamo ta razkol še danes, Cerkev bi tudi morala pomagati, da bi prišlo do nekega sporazuma. OF torej ne bi bilo, če ne bi bilo komunizma in če ne bi krščanski socialci sodelovali s komunisti. OF je bila pluralistična organizacija."

(Boris Pahor, pisatelj, o Edvardu Kocbeku in o tem, kako vidi polpreteklo zgodovino; v intervjuju za Delo)