Od kuge do korone

Izšla je posebna številka MLADINA ZGODOVINA: EPIDEMIJE

© Instagram / Mladina

V sklopu serije ZGODOVINA je izšla posebna številka Mladine EPIDEMIJE, ki jo je tednik Mladina pripravil skupaj z avtorji partnerskega tednika Der Spiegel. MLADINA ZGODOVINA: EPIDEMIJE, ki nas popelje od kuge do covida-19, je podrobno, razburljivo in resnično zgodovinsko popotovanje skozi grozote, zablode in tudi trenutke vznesenosti in sreče epidemij, ki jih je preživelo človeštvo. Da, epidemije in nalezljive kužne bolezni so zaznamovale svet, a tako kot smrt smo tudi tovrstne bolezni postavili v vitrino muzeja in mislili, da se nam ne more to zgoditi. Pa se nam je, se smeji peklenšček lahkomiselnosti, ki sedi na zapečku sveta.

Posebna izdaja Od kuge do covida-19 je v Nemčiji izšla pred kratkim in podrla vse prodajne rekorde, lokalizirana in s slovenskimi zgodbami dopolnjena izdaja pa je zdaj na volj tudi v slovenščini.

Posebna izdaja Od kuge do covida-19 je v Nemčiji izšla pred kratkim in podrla vse prodajne rekorde, lokalizirana in s slovenskimi zgodbami dopolnjena izdaja pa je zdaj na volj tudi v slovenščini. Da, včasih bi najraje zaprli oči in upali, da ko jih bomo odprli, bo vse po starem. Da, edina možnost, da pridemo do starega, ki ga danes vidimo kot tako dobro, je, da sploh vemo, s čem imamo opravka.

Naslovnico je ilustriral Tomaž Lavrič, urednik Mladine Grega Repovž pa je v uvodniku med drugim zapisal sledeče: "Epidemije so bile v zgodovini človeštva vsaj taka nadloga kot vojne. Za večino sodobnih slehernikov je bila dolga desetletja epidemija le nekaj, kar je spoznaval iz poročil o nekih oddaljenih krajih, nekaj iz zgodovine človeštva, nekaj iz grozljivk. Zdaj smo priča pohodu prave epidemije po celotni zemeljski obli. Pri čemer se večinoma ne zavedamo, da smo na srečo danes izjemno dobro opremljeni in pripravljeni, da imamo kanalizacijo in vodovod, zdravstvene sisteme, zdravila, zagotovljen pretok informacij, opremo, maske, razkužila, da se dejansko lahko neprimerno bolje zaščitimo pred tem virusom, ki razsaja po vsem svetu."

Posebna številka MLADINA ZGODOVINA: EPIDEMIJE je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni TRGOVINI. >>