FOTO: 20. petkovi protivladni protesti

Fotografski utrinki s petkovih protivladnih protestov v Ljubljani

Trg republike, Ljubljana

© Borut Krajnc

Tudi ta petek so se v različnih krajih nadaljevali protesti proti politiki, pritiskom in korupciji Janševe vlade. Največ ljudi se je zbralo v Ljubljani, kjer so protest posvetili tudi "opogumljanju žvižgačev". Znova je bilo slišati zahteve po odstopu celotne vlade ter koalicijskih poslancev, pa tudi obljube, da se protesti do tedaj ne bodo končali.

Nekateri protestniki so nosili tudi transparente z različnimi gesli, znova tudi z napisi "smrt janšizmu, svoboda vsem". Govornik Jaša Jenull je v svojem opozoril govoru, da je tožilstvo odločilo, da takšen napis ne predstavlja kaznivega dejanja. Preden so protestnice in protestniki zapustili Trg republike, so skandirali gesla "vlada pada", plakate in transparente pa so položili pred stavbo parlamenta, pred policijski kordon.

Protestniki so že popoldne pred vhodom v stavbo Finančne uprave RS (Furs) delili piščalke in letake, kjer so priporočila za žvižgače, ki bi želeli opozoriti na nepravilnosti, s katerimi se srečajo pri delu. Pridružil se jim je tudi izpostavljeni uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale. "Slovenija je majhna in vse se razve. Kaj pa, če bi se dalo zažvižgati povsem varno in anonimno in pri tem ne tvegati vsega, kar imaš. Misliš, da še ni prepozno za pošten svet? Postani žvižgač, uporabi portal zvizgac.si za varno in anonimno posredovanje vseh informacij v javnem interesu," so zaposlenim svetovali protestniki.

Govor Jaše Jenulla pred množico na Trgu republike

© Luka Dakskobler

Fotografske utrinke si lahko ogledate spodaj v fotogaleriji Boruta Krajnca in Luke Dakskoblerja.