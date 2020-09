Ljubljana bo dobila Beograjsko ulico

Predlog podpira tudi ljubljanski župan Zoran Janković

Ljubljanski župan zatrjuje, da bo Ljubljana dobila Beograjsko ulico in da Ljubljanska ulica ostaja v Beogradu

© Borut Krajnc

Po Prištinski, Zagrebški, Skopski in Novosadski bo Ljubljana dobila tudi Beograjsko ulico, poroča TV Slovenija. V Beogradu pa po njihovih informacijah ostaja Ljubljanska ulica, o kateri se je pred kratkim govorilo, da bo (skupaj s še nekaterimi drugimi imeni iz nekdanje skupne države) izbrisana z beograjskega zemljevida.

Teslova ulica, Hrvatski trg in Njegoševa cesta so le nekatera imena znanih krajev in osebnosti iz obdobja nekdanje Jugoslavije, ki jih lahko opazimo med sprehodom po slovenski prestolnici. Kot kaže pa bo Ljubljana zdaj dobila tudi Beograjsko ulico, poroča TV Slovenija. Pobudo je na ljubljansko občino avgusta naslovil namestnik beograjskega župana Goran Vesić.

"Ta predlog sem podprl in je šel na komisijo. Čakamo sklep komisije, ki se bo zgodil v naslednjem mesecu," je za oddajo NaGlas! na TV Slovenija potrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Odločitev o poimenovanju ulice bo sprejel mestni svet – kje točno naj bi bila, župan za zdaj še molči. "Vsi trije predlogi imajo pogled proti Beogradu. Jaz sem bil prejšnjo soboto s predsednikom Vučićem in sem mu to povedal, bil je izjemno zadovoljen, kajti ne smemo pozabiti, da sta Ljubljana in Beograd pobrateni mesti," je za TV Slovenija dodal Janković.

"Vsi trije predlogi imajo pogled proti Beogradu. Jaz sem bil prejšnjo soboto s predsednikom Vučićem in sem mu to povedal, bil je izjemno zadovoljen, kajti ne smemo pozabiti, da sta Ljubljana in Beograd pobrateni mesti."



Zoran Janković,

župan Ljubljane

Titova cesta je bila pred skoraj tridesetimi leti razdeljena na Slovensko in Dunajsko cesto, Moše Pijadova ulica je bila preimenovana v Kolodvorsko, Albanska ulica pa je pred desetimi leti postala Vojkova.

Julija je sicer v medijih odjeknila novica, da so beograjske oblasti napovedale spreminjanje imen ulic, ki nimajo povezave s srbstvom, toda ljubljanski župan pravi drugače: "Me ne zanima, kaj piše. Jaz vem, kaj je dogovor, kaj je razgovor." "Ljubljanska ulica ostaja v Beogradu!" je zatrdil Janković.

Nova ulična tabla z napisom Beograjska ulica bi lahko stala v Ljubljani že ob začetku prihodnjega leta, ko se končajo vsi postopki, še poroča TV Slovenija.