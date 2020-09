»Slovenski avtoritarni sistem novinarskih konferenc ljudi obravnava kot otroke«

IZJAVA DNEVA

"Švedi imajo epidemiologa, ki jim vsak dan malo pove, kako potekajo stvari, kako se mu zdi, da bi bilo treba ravnati, in razkrije celo dileme, ki jih ima kot strokovnjak. Se pravi, gre bolj za kramljanje strokovnjaka z ljudmi, to prinese veliko informacij in predvsem zaupanja. Na ta način ljudje sami, brez cirkusa, ravnajo preventivno, mi pa porabljamo cel prostor družbenih razprav za nepotrebno siljenje in upiranje, kot bi bila cela družba v puberteti. Ta zaupljivost med oblastmi in ljudmi je glavna lastnost švedskega modela."

"Zaupljivosti med ljudmi in oblastjo seveda ni mogoče doseči z dajanjem navodil ex cathedra, tudi če navodila daje strokovnjak, še manj pa, če ljudem soli pamet piar govorec, ki tudi sam nima globljega strokovnega uvida v epidemijo. Slaba lastnost tega slovenskega zelo avtoritarnega sistema novinarskih konferenc je, da ljudi obravnava kot otroke ali kvečjemu neposlušne mladostnike. A otroci se kmalu začnejo obnašati ne le kljubovalno, ampak izkoristijo vsako nerodno formulirano pravilo tako, da ga z veseljem obidejo ali kako drugače prelisičijo. Če torej ljudi obravnavaš kot nezrele mladostnike, dobiš nazaj kljubovalnost in slabo sodelovanje. Ko pa gre kaj narobe, se taki kljubovalni mladostniki začnejo jeziti na učitelja, da jim je dal nepopolna navodila."

(Dr. Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije ter redni profesor mikrobiologije in imunologije na ljubljanski medicinski fakulteti, o tem, kako bi morala Janševa vlada spremeniti "krpanovsko kulturo" komunikacije z javnostjo glede epidemije novega koronavirusa; v intervjuju za 24ur.com)