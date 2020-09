Abecedarij svobode govora: trg

Ljudje

Deregulacija, privatizacija in napadi na socialno državo, ki smo jim globalno priča v zadnjih 50 letih, so prinesli krčenje srednjega razreda in nižanje kakovosti življenja. Vedno večja ekonomska in socialna negotovost krepita občutke nemoči in jeze med poraženci neoliberalizma, krivda za take razmere pa se pripisuje navideznim sovražnikom – tujcem, nevladnikom, migrantom, vsem "drugačnim".

Govoriti o sovražnem govoru, ne da bi govorili tudi o materialnih pogojih, ki ustvarjajo tak govor, in zaradi katerih posamezniki verjamejo sovraštvu, je zato nesmiselno. Trg idej, na katerem bodo dobre ideje prepoznane in slabe zavržene, je liberalna laž. Ne le, da mediji – s spornimi (ali neznanimi) lastniškimi strukturami – niso neodvisni in kritični, igranje na največje strahove ljudi in nenehno ustvarjanje drugega prinašata profit. Ključni mehanizem trga idej ni nevidna roka resnice ampak interes kapitala!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.