Danes ob 15. uri protest proti kriminalizaciji novinarstva

Tudi v Ljubljani protest za integriteto medijev in svobodo preiskovalnega novinarstva

© Facebook

Pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani na Trgu republike 3 bo danes ob 15. uri potekal protest proti kriminalizaciji novinarstva. Gre za sklop shodov, ki se bodo danes odvili v številnih državah sveta.

Zaradi razkritja ameriških vojnih zločinov v Iraku in Afganistanu je bil aprila 2019 v Londonu aretiran avstralski žvižgač in urednik spletnega portala WikiLeaks Julian Assange, ki je v preteklosti za svoje delo prejel številne nagrade ter 8 nominacij za Nobelovo nagrado za mir. Zaradi razkritij o vojnih zločinih in korupciji mu danes grozi izročitev ZDA in dosmrtni zapor.

"Ameriški lov na Assangea ne predstavlja le največje svetovne grožnje svobodi tiska v 21. stoletju, temveč tudi hudo kršitev človekovih pravic in pravice dostopanja do informacij javnega interesa," opozarjajo številne humanitarne organizacije in novinarska društva.

© thenounproject.com

Na prvi dan sojenja, 7. septembra bodo po vsem svetu potekali protesti za svobodo tiska, svobodo govora ter Assangeovo osvoboditev.

Tudi v Ljubljani se pridružujejo svetovnim protestom za integriteto medijev in svobodo preiskovalnega novinarstva.