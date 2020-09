VIDEO: »Zelo mi je žal, ker sem sodnici povzročil takšen stres«

IZJAVA

"Po vsej tej situaciji sem res žalosten in prazen. Takoj sem preveril, kako se počuti linijska sodnica in po informacijah, ki sem jih dobil, je z njo vse v redu. Hvala bogu. Njenega imena ne smem razkriti zaradi skrivanja zasebnosti. Zelo mi je žal, ker sem ji povzročil takšen stres. Ni bilo namerno. Bilo je tako narobe."

"Želim si, da to neprijetno izkušnjo ‒ diskvalifikacijo s turnirja ‒ spremenim v pomembno življenjsko lekcijo, tako da lahko nadaljujem rast in razvoj ne samo kot človek, ampak tudi kot teniški igralec. Opravičujem se organizatorjem OP ZDA. Zelo sem hvaležen svoji ekipi in družini, ki mi dajeta močno podporo, kot tudi navijačem, ki so vedno z mano. Hvala vam in žal mi je. Bil je to težek dan za vse."

(Novak Đoković, teniški igralec, po diskvalifikaciji z grand slam turnirja v New Yorku, ko je zadel sodnico z žogico; via MMC RTV SLO)

