»Ta druščina hoče globoko poseči v svobodne opredelitve ljudi«

IZJAVA DNEVA

"Neprikrit namen takšne udeležbe je bil znotraj Evropske unije ustvariti skupino držav, ki bi bila v odnosu vnaprejšnjega nasprotovanja večinski politiki v Evropski uniji. Predstavljali naj bi neko vzporedno jedro demokratičnemu jedru Evropske unije. Pri tem se ne sklicujejo zgolj na svoje posebne poglede in razumevanje vloge vladavine prava, svobode medijev in izražanja svobodnega prepričanja glede različnih vprašanj, ki niso zgolj politična, temveč zadevajo življenje na splošno. Diskusija, ki se v zadnjem času razvija okoli Istanbulske konvencije, kaže, da hoče ta druščina globoko poseči v uveljavljene liberalne in svobodne opredelitve ljudi. Takšnemu grupiranju pripisujem izsiljevanje vodilnih držav Evrope ali ustvarjanje neke alternativne neliberalne Evrope, ki pa po vseh normalnih kriterijih pomeni vračanje Evrope v čase med obema svetovnima vojnama ali pa še bolj nazaj."

(Ivo Vajgl, nekdanji zunanji minister in evropski poslanec, o tem, kaj ga je zmotilo pri letošnjih udeležencih blejskega foruma; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)