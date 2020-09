»Povprečna starost na RTV je 46 let«

IZJAVA DNEVA

"Povprečna starost na televiziji je 46 let, to priča dovolj o tem, da smo zastareli tudi po kadrovski strukturi. Kljub temu naši produkcijski delavci z materiali in opremo, ki jo imajo, delajo čudeže, kar se pokaže vedno znova, ko smo na mednarodnih tekmovanjih z zastarelo opremo. Za biatlon 2021 si bomo morali izposoditi slow motion (počasen posnetek, op. n.) kamere in kamero na jekleni žici."

(Natalija Gorščak, direktorica TV Slovenija, o tem, da je RTV zastarela tudi po kadrovski strukturi, vodstvo RTV Slovenija pa je pozvalo k umiku predlagane medijske zakonodaje; na MMC RTV SLO)