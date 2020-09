David Graeber (1961–2020)

Prejšnji teden je odjeknila žalostna novica o smrti Davida Graeberja. Ameriški antropolog, aktivist in avtor velja za enega najbolj prodornih mislecev sodobne levice. Možakar, ki je svoje življenje posvetil preizpraševanju struktur kapitalističnega sistema, je odgovoren za slogan "mi smo 99 %" in prvi, ki je opozoril na pojav "bullshit" služb. Med drugim je bil aktiven v gibanjih Occupy Wall Street, Extinction Rebellion, Momentum in Free Rojava. Njegova smrt bo za sabo pustila vakuum, ki se bo v teh nemirnih časih še posebej poznal.

Davidovo slovo v 59. letu starosti je še ena v nizu prezgodnjih smrti levičarskih intelektualcev v zadnjih letih. Poleg Marka Fisherja v 2017, je konec julija letos v 36. letu nenadoma preminil tudi Michael Brooks, vzhajajoči progresivni politični komentator, analitik in pisec. Ljudje, ki bi naj odrasli v starešine sodobne levice, nas zapuščajo mnogo prehitro, zato je njihova zapuščina toliko bolj dragocena. Prisluhnimo njihovim besedam. Berimo njihove tekste.

