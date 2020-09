»Ljudi imate za norce«

IZJAVA DNEVA

"Spoštovani predstavniki države, ljudi imate za norce! Da bolj verjamejo wernerjem, potrčem in ribičkam kot pa stroki in znanosti, ste v veliki meri krivi prav vi. Z nedoslednimi ukrepi, izjavami in ravnanjem ustvarjate okolje, ki je fantastično gojišče za nastanek teorij zarot."

(David Jug, kolumnist, o tem, kako lahko politiki pričakujejo, da se bodo ljudje držali ukrepov, če jih še sami ne upoštevajo; via zurnal24.si)