Upadanje umrljivosti otrok

Slovenija na področju umrljivosti otrok ostaja ena najboljših na svetu

© arhiv Mladine

»Napredek pri zmanjševanju umrljivosti otrok po svetu je izjemen. Umrljivost otrok do petega leta starosti je od leta 1990 upadla za skoraj 60 odstotkov.« To je glavni poudarek poročila o umrljivosti otrok, ki so ga objavili Združeni narodi. Še vedno pa je samo v lanskem letu zaradi vzrokov, ki bi jih večinoma lahko preprečili, umrlo več kot pet milijonov otrok, starih manj kot pet let. Skoraj polovica med njimi ni dočakala niti enega meseca. V podsaharski Afriki je pred petim rojstnim dnevom umrl vsak 13. otrok.

Slovenija, ki se že vrsto let uvršča med države z najnižji umrljivostjo otrok, je od leta 1990 stopnjo umrljivosti uspela znižati za kar 80 odstotkov. Zakaj je situacija takšna, si lahko preberete v članku Za otroke gre, ki smo ga ob tej priložnosti odklenili.