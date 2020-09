Talci kapitala

Britansko podjetje Ascent Resources je sprožilo uradni postopek proti Sloveniji zaradi nespoštovanja Pogodbe o energetski listini (ECT). Spomnimo, gre za že dlje trajajoč spor glede problematičnega črpanja plina v Petišovcih, v katerem podjetje obtožuje Slovenijo “nerazumno dolgih postopkov odločanja”, saj so pristojni organi zahtevali oceno vpliva projekta na okolje.

Podjetje ščiti ECT, ki daje multinacionalkam pravico, da tožijo države zaradi zakonodaje, ki škodi njihovim ekonomskim interesom. Tako se nemško energetsko podjetje Uniper bori proti Nizozemski zaradi postopnega opuščanja elektrarn na premog, Nemčijo pa zaradi odločitve, po kateri država ne dovoli gradnje novih nukleark, toži švedska multinacionalka Vattenfall.

V luči preteče okoljske katastrofe in zavez Pariškega sporazuma je slepa zaščita kapitala v ECT nesmiselna in kontraproduktivna. Ravno v teh mesecih o modernizaciji listine razpravljajo v EU, ki pa želi ta nedemokratičen mehanizem reševanja sporov le popraviti in ne odpraviti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.