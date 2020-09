»Teran je avtohtono hrvaško vino«

Citat iz angleške Wikipedije ob geslu teran. Zapis so oblikovali v hrvaški gospodarski zbornici, prebrali pa so ga sodniki EU in zavrnili slovensko tožbo.

Arhivski letniki terana v kleti zadruge Vinakras

Kakšna je razlika med refoškom in teranom? Eno prvih znanstvenih raziskav o kraškem teranu je leta 1910 naredil avstro-ogrski nadzornik pri kmetijskem poskuševalcu v Gorici Maksimilijan Ripper. Teran so seveda omenjali že mnogi pisci in pivci pred tem, zgodovinarji zapise o njem zasledijo že v rimskih časih, se je pa Ripper kot eden prvih lotil kemične analize te tekočine.