Načrtno ustvarjanje negotovosti

Namesto krepitve zdravstvenega sistema grožnje z vdori v stanovanja

Minister Hojs na prvi šolski dan v Škofji Loki: Kam je izginila zaščitna maska?

Vlada že vse od nastopa, ki je bil sočasen z začetkom širjenja novega koronavirusa, iz dneva v dan, iz tedna v teden napoveduje, sprejema in uzakonja vedno nove ukrepe, ki prinašajo nove posege v človekove pravice. Vse težje ali nemogoče je slediti vladnim zapovedim, novim zagroženim kaznim in drugim posledicam neupoštevanja številnih dodatnih zapovedi. A glavni namen tega početja vladajoče politike ni, da bi se ljudje zavedali, kakšne so njihove pravice oziroma v čem so po novem omejene, pač pa, da o tem razmišljajo, da to ostaja z njimi nekje v podzavesti, da jim ne da miru.