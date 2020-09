Zakaj so maske tako težke

Janševi volivci jih nosijo, ker jih morajo, drugi iz solidarnosti

Politiki se na fototerminu pogosto slikajo z maskami, potem pa jih urno snamejo. (Na fotografiji Janez Janša s francoskim zunanjim ministrom)

© Borut Krajnc

Če bi bila na oblasti levosredinska koalicija, bi se desničarjem, volivcem Janševe SDS, zdajle že povsem mešalo. Besneli bi, protestirali, se ovijali okrog ustavnega sodišča, vztrajali in vzklikali, da so vsi protikoronski ukrepi, z obveznim nošenjem mask vred, le totalitarna zarota »globoke države« in da vse direktive, manipulacije in pranje možganov usmerjajo Murgle.