Jaz tebe.Ti mene. Vsi vse.

Nošenje zaščitne maske je izraz družbene solidarnosti in eden najmanj bolečih ukrepov za upočasnjevanje širjenja okužb

Čemu vse smo se pripravljeni odreči zaradi zaščite?

© Profimedia

Ko smo se spomladi spoprijeli s prvim valom epidemije, je bilo nošenje mask ukrep, ki je bil slabo raziskan in katerega učinkovitost za preprečevanje okužb v splošni javnosti je bila vprašljiva. Resda je bilo mogoče logično sklepati, da glede na razširjeno uporabo v zdravstvu maske vsekakor imajo zaščitni učinek. A predvsem med epidemiologi je bilo glede njihove uporabe v splošni javnosti precej zadržkov. V prvi vrsti zato, ker je zaščitne opreme takrat primanjkovalo že za zdravstvene delavce. Skrbelo jih je tudi, da ljudje mask ne bodo znali ali hoteli uporabljati pravilno in da jim bo uporaba mask dala lažen občutek varnosti, zaradi katerega bodo manj pozornosti posvečali dokazano učinkovitim ukrepom ohranjanja fizične razdalje in primerne higiene. Svetovna zdravstvena organizacija sprva ni priporočala splošne uporabe zaščitnih mask v javnosti.