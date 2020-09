Smrt politizaciji policije

Policija vlaga kazenske ovadbe za dejanja, ki niso kazniva

Transparent »Smrt Janšizmu! Svoboda vsem« po mnenju tožilstva ne izraža kaznivega dejanja grožnje

© Borut Krajnc

Tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper več oseb, ki so na protivladnih protestih v rokah držale napis »Smrt janšizmu«, poroča spletni portal Necenzurirano.si. Po mnenju tožilstva to geslo ne pomeni grožnje s smrtjo predsedniku vlade Janezu Janši in njegovim podpornikom, kakor trdi premier.