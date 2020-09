»Boli me Pipi«

Oglas, ki je razdelil hrvaško javnost

Nedovoljena ljubezen

© Instagram

Na Hrvaškem je precej prahu dvignila oglaševalska akcija za brezalkoholno pijačo Pipi, saj je na enem izmed oglasov ilustracija moškega para na plaži. »Vreme se spreminja, časi pa tudi,« piše ob ilustraciji, na kateri eden od moških v mivki riše srce, objava pa je pospremljena tudi s ključnikom #bolimepipi.

Med Hrvati je ilustracija sprožila mešane odzive, nekatere je mogoče prebrati na profilu Pipi na Instagramu, na katerem sta od 232 objav zgolj dve s tematiko LGBT+. Poleg moškega para, objavljenega 1. septembra, so 17. avgusta objavili še ženski, ki se na plaži prav tako držita za roke, pa ta objava ni sprožila zgražanja. Očitno je patriarhalni heteronormativni mačizem, ki ga pogosto izražajo homofobni uporabniki, strpnejši do ženskih kot do moških predstavnikov skupnosti LGBT+. Med bolj ozkoglednimi komentarji pod objavo na Instagramu so tisti, katerih pisci zatrjujejo, da pijače Pipi ne bodo več kupovali ali pili. Hudomušnejši potrošniki homofobom odgovarjajo v slogu: »Se morda bojiš soka?« Med komentarji se najdejo tudi veliko bolj nestrpni, hkrati je precej takih, ki kampanjo podpirajo. Na portalu teklic.hr so trženjsko potezo, ki naj bi bila zamisel Luke Diel-Zadra, direktorja družbe Dalmacijavina, v katere lasti je blagovna znamka Pipi, opisali kot majhen korak za hrvaško trženje in velik korak za hrvaško družbo.

Dovoljena jubezen

© Instagram

Pred časom je nestrpnejši del javnosti razburil tudi oglas v Sloveniji. Šlo je za oglas T-2, v katerem smo videli različne ljudi, ki se poljubljajo, od mladih in starih do raznospolnih in istospolnih parov, poljub izmenjata temnopolti moški in belopolta ženska ter mladenič in njegova precej starejša partnerica pa dve dekleti in dva fanta. Poljub je v omenjeni trženjski akciji simboliziral svobodno osebno izbiro, ki v demokratični družbi ne bi smela biti nič nenavadnega, še več – zaslužila bi si podporo vseh državljank in državljanov. Brez izjem.