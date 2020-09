Pred današnjimi protesti: »Kaj bo storila opozicija?«

Tudi danes bodo po Sloveniji že tradicionalno potekali protivladni protesti

Ljubljanska tržnica

© Facebook

Organizatorji protestov so na družabnih omrežjih sporočili, da bodo tudi danes potekali protivladni protesti. Dodali so, da bo danes poudarek na bolj odločnemu uporu zoper strahovlado, z udeleženci protestov pa želijo opozicijskim strankam, sindikatom, institucijam, društvom in drugim gibanjem postaviti vprašanje, kaj bodo storili. "In če je odgovor nič, si bomo to zapomnili," poudarjajo.

"Janšizem si ni in si ne bo podredil vseh družbenih podsistemov. Mi, ljudje, imamo moč, da se temu upremo in da od vseh obstoječih struktur zahtevamo ukrepanje," so zapisali in dodali, da je zbor v Ljubljani na Prešernovem trgu ob 19. uri, zbirališča pa bodo tudi v drugih slovenskih mestih: Mariboru, Celju, Kranju, Velenju, Kopru, Kamniku, itd ...

Objavili pa so tudi fotografijo ustave RS ter označili del, v katerem piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.

Objava organizatorjev protivladnih protestov

© Facebook

Ponoči so se po Ljubljani pojavili tudi napisi, da "vlada pada", Protestna ljudska skupščina pa je na Facebooku objavila nekaj pojasnil, med katerimi opozarja, da premier Janez Janša misli, da bo predsednik vlade še dve leti ter nato ponovno zmagal na volitvah. "Vladi to stanje ugaja. In zdi se, kot da tudi opozicijskim strankam to stanje ustreza. Da so se tudi oni vdali v janšizem, da so jim bolj pomembni njihovi stolčki, in da se vsi skupaj bojijo novih volitev. Namesto, da bi se t.i. demokratični predstavniki ljudstva resnično borili za nove demokratične volitve, so zaspali, ali pa celo sodelujejo v teh ostudnih procesih," so zapisali ter nato navedli sledeče procese:

780.milijonov se bo namenilo orožju,

dejanja varde so se legitimirala in se kaznujejo samo s prekrškom,

vsako uro od nastopa te vlade nastaja 150.000 evrov minusa, ki ga bomo na koncu plačali mi in prihodnje generacije

reže se proračunska sredstva predvsem kulturi in znanosti,

spreminja se medijski zakon, ki bo uničil svobodo medijev in javno RTV

prednost se daje kapitalu, ki izkorišča delavke in delavce, namesto, da bi se vsaj ob nedeljah zaprlo trgovine

z novim gradbenim zakonom se bo široko odprlo vrata za uničevanje narave

za primerno oskrbo starostnikov se še vedno ni poskrbelo

korupcijo in laži pri nabavi mask in ventilatorjev se ignorira

nestrokovno in povsem strankarsko kadrovanje poteka na vseh nivojih države

politični predstavniki komunicirajo vedno bolj žaljivo, sovražno in pokroviteljsko

koronski ukrepi, ki se sprejemajo, so v veliki meri neživljenjski, kontradiktorni in nestrokovni