»Prebivalke in prebivalci Slovenije so zaskrbljeni z razlogom«

IZJAVA DNEVA

"Tako poljski kot madžarski vzori naši vladi in največji vladni stranki niso tuji. Premier in vladajoča stranka se ravnata po vzorcih, preizkušenih in uveljavljenih tam. Zato so prebivalke in prebivalci Slovenije z razlogom zaskrbljeni. Zaskrbljen sem tudi sam. Tudi zato, ker se vi, kot Predsednik republike, v teh usodnih časih niste pripravljeni izreči o nedemokratičnih tendencah v vladi, hkrati pa razpravo o enem napomembnejših vprašanj za slovensko demokracijo uokvirjate tako, da jim dajete legitimnost."

(Luka Mesec, koordinator Levice v pismu predsedniku republike Borutu Pahorju)