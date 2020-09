»Kraja ni več kraja, ampak privatizacija«

IZJAVA DNEVA

"Laž ni več laž, ampak drugačna resnica, drugo mnenje. Kraja ni več kraja, ampak privatizacija, racionalizacija, dodana vrednost. Krivda ni več krivda, ampak krivica. Celo umor se skozi besede uspešnih advokatov in politikov spremeni v nesrečo, kolateralno škodo, obrambo, samoobrambo, eliminacijo sovražnika … Bodeča žica na meji ni več bodeča žica na meji, ampak tehnična ovira … Pred našimi očmi se zla dejanja s pomočjo spretnega spletnega spletkarjenja spreminjajo v nekaj sprejemljivega. Resnica nima samo dveh obrazov, pač pa jih ima v tretjem tisočletju nešteto."

"Tudi zgodovinska dejstva so postala sredstvo neskončnih interpretacij in vsaka je lahko čista zgodovinska resnica. Beseda enostavno ne pomeni samo tistega, kar pomeni, ampak še vse tisto, kar ji pridamo, dodamo, kar ji podtaknemo. Beseda je vedno bolj sredstvo manipulacije. Z besedami se v javnosti v imenu politike, kapitala, razno raznih interesov, kujejo demagoške zgodbe. Javna beseda je izgubila moč. Beseda služi lažnim novicam, lažni resnici … Vse se lahko izreče in nič nima resnične teže. V začetku je bila Beseda… nekoč najbolj znana in pomembna misel, s katero se je pravzaprav začelo vse, je čez noč postala prazna fraza. Beseda nima več moči kreacije, ampak vse večje destrukcije."

"Beseda je zaradi svojega razvrednotenja postala orodje nasilja."

(Vinko Möderndorfer, književnik in režiser, o tem, da beseda vztrajno izgublja svojo moč, izgublja smisel in vsebino; na portalu vrabecanarhist.eu)