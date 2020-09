»Kdor ne more doumeti logičnosti ukrepov, ima intelektualno prenizek domet«

IZJAVA DNEVA

"Največji družben nesmisel in maksimalno kratek intelektualni domet v javnosti se igrati z znanimi številkami, okuženih, zbolelih in umrlih. Še bolj neprimerno v mojih očeh je na podlagi teh številk prepričevati laično javnost, da se je treba boriti za svobodo, da je nošenje kirurških in drugih mask nesmiselno, da je virus blag, da za gripo umre več ljudi. To zadnje še posebej izzove nasmeh na ustih mikrobiologov, virologov in infektologov."

"Kdor ne more doumeti logičnosti ukrepov, ki težijo k minimaliziranju interakcij, ki z večkratnikom zmanjša število okužb, ima pač intelektualno prenizek domet. Hkrati pa bi se rad na vsak način javno izstrelil in pozicioniral čim višje nad znanost in strokovnost."

(Dr. Gorazd Pretnar, mikrobiolog, v odzivu na objave TV voditelja Marka Potrča, ki objavlja nestrokovne teorije v povezavi z novim koronavirusom; v javnem pismu na zurnal24.si)