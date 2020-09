Uredništvo | foto: Nika Hölcl Praper, fotobeležNica

FOTO: Prva parada ponosa na Koroškem

Udeleženci parade ponosa v Slovenj Gradcu v podporo LGBT+ skupnosti

V soboto, 12. septembra, je v Slovenj Gradcu potekala prva Parada ponosa na Koroškem, na kateri se je zbralo okoli 100 ljudi, ki so opozorili na diskriminatorno politiko nad LGBT+ skupnostjo. "Združeni pod enim geslom kličemo za pravico do ljubezni. Namreč obstajamo. In ostajamo. Naš dom je tu," so sporočili organizatorji iz zavoda Koroška Pride.