»Problematično je, da predvsem mlajši ljudje, ne želijo izdati, s kom so bili v stiku«

IZJAVA DNEVA

"Zadnji teden imamo relativno malo uvoženih primerov, ta del smo nekako obvladali. Večja težava pa je kroženje virusa v populaciji. Problematično je, da predvsem mlajši ljudje, stari od 17 do 35 let, izkazujejo nekakšno lažno solidarnost in ne želijo izdati, s kom so bili v stiku, da ne bi nato tem ljudem nakopali težav. Hkrati pa se ne zavedajo, da mogoče kateri od njih ne ve, da je okužen, in nehote širi virus naprej. Preveč lahkotno dojemanje bolezni je nevarno zaradi poznejših zapletov, o katerih še vedno vemo zelo malo. Tudi če imamo blago obliko bolezni, to še ne pomeni, da pozneje ne bomo imeli zapletov, kot je povečano tveganje za nastanek tromboze, možganske kapi … Prav tako ne vemo, kaj bo z avtoimunskimi posledicami. To, da smo mladi in zdravi, nas pred poznejšimi zapleti covida 19 ne ščiti."

(Mateja Logar, infektologinja, o kroženju virusa v populaciji in preveč lahkotnem dojemanju covid-19; na Radiu Slovenija)