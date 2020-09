Brezplačna cepljenja, tudi na javnem prevozu

Spodbuda k cepljenju proti gripi

Cepil se je tudi dunajski župan Michael Ludwig

© C. Jobst / PID

Na Dunaju bodo meščanom ponudili brezplačno cepljenje proti gripi, ki bo potekalo od 1. oktobra naprej, prednost pa bodo imeli starejši, otroci in zdravstveno osebje. Z večjo precepljenostjo želi mesto namreč v času epidemije novega koronavirusa razbremeniti mestno zdravstvo. Pogoj za cepljenje je izpolnjena prijava po spletu ali na zdravstvenem telefonu.

Že spomladi je mesto Dunaj naročilo 400.000 odmerkov cepiva proti gripi, kar je trikrat več kot lani. Brezplačno cepljenja bo potekala od 1. oktobra do konca marca naslednje leto, vsak dan pa načrtujejo do 3.000 cepljenj. Cepivo je omogočeno v sodelovanju z zdravniško in lekarniško zbornico.

"Ponudba brezplačnega cepljenja velja za vse ljudi, ki živijo v mestu. Predvsem pa za tako imenovane rizične skupine.«



Michael Ludwig,

župan Dunaja

Cepljenje bodo izvajali osebni zdravniki in redne ambulante, pa tudi v domovih za starejše, zavodih za osebe s posebnimi potrebami in celo na tramvaju. Po mestu si postavil tudi sedem dodatnih cepilnih centrov in 37 cepilnih ambulant. S tem želijo meščane spodbuditi k cepljenju, precepljenost potrojiti in s tem v bolnišnicah zagotoviti več prostora za za težje bolnike.

"Ponudba brezplačnega cepljenja velja za vse ljudi, ki živijo v mestu. Predvsem pa za tako imenovane rizične skupine,« je v ponedeljek povedal župan Michael Ludwig. V naslednjih dneh bodo starejše na akcijo opozorili tudi po pošti. Poleg starejših meščanov pa imajo prednost tudi otroci.