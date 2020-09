Enakost v slovenskem političnem prostoru

Danes v Ljubljani o prihodnjih izzivih pri doseganju enakosti LGBTI + oseb v Sloveniji

Parada ponosa v Ljubljani 2018

© Borut Krajnc

Društvo Legebitra in društvo Parada ponosa danes, 16. septembra, od 16.30 dalje pripravljata tri tematske pogovore na Vodnikovi domačiji, na katerih bodo z gostjami_i govorile_i o napredku pravic LGBTI+ v Sloveniji. Desetletja dela in prizadevanj aktivistk_ov in nevladnih organizacij so prinesla marsikatero spremembo na bolje, največji napredek pa je bil nedvomno narejen na področju istospolnih partnerstev.

Na prvem pogovoru z naslovom Enakost v slovenskem političnem prostoru se bodo s sogovornicami_ki, osebami, ki so bile v zadnjih 30 letih pomembne_i zaveznice_ki v prizadevanjih za enakost, ozrle_i na prehojeno pot in spregovorile_i o njihovem pogledu na nekatere izmed doseženih mejnikov pri izboljšanju pravic LGBTI+. Sodelujejo: Vika Potočnik (nekdanja županja Ljubljane), Alenka Kovšca (nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve), Matej Tašner Vatovec (vodja poslanske skupine Levica), Jani Möderndorfer (poslanec LMŠ).

Na drugem pogovoru z naslovom Prihodnji izzivi pri doseganju enakosti LGBTI + oseb, bodo sodelovali: Ksenija Klampfer (predsednica programskega odbora LMŠ za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Tanja Fajon (evropska poslanka in voditeljica SD), Luka Mesec (koordinator Levice), Aleš Ojsteršek (vodja Sektorja za razvoj izobraževanja v okviru Urada za razvoj in kakovost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport).

Na zadnjem pogovoru LGBTI+ equality – challenges abroad and on international stage, ki bo potekal v angleškem jeziku bodo z veleposlanicami_ki in namestnicami_ki govorile_i o položaju in razvoju pravic LGBTI+ oseb v njihovih državah in o možnostih naslavljanja tematik LGBTI+ v mednarodnem prostoru. Sodelujejo: Florence Ferrari (francoska veleposlanica), Marco Hennis (nizozemski veleposlanik), Susan Falatko (namestnica veleposlanice Združenih držav Amerike), Paul Jančar (namestnik britanske veleposlanice), Jens Wagner (prvi sekretar oddelek za kulturo, tisk in odnose z javnostmi, nemško veleposlaništvo), Tomás Ó Habhartaigh (namestnik irskega veleposlanika).

Po koncu pogovorov bo potekala virtualna multimedijska razstava 20 let Parade ponosa v Ljubljani. Dogodek je del strokovnega posveta LGBTI+ pravice v Ljubljani, ki ga organizira Društvo Parada ponosa ob praznovanju 20. obletnice Parade ponosa v Sloveniji