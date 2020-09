»Covid-19 ni navadna gripa«

IZJAVA DNEVA

"Zakaj je maska pomembna, je razložil dr. Ihan. Ne gre za poseg v našo osebno svobodo, ampak, v tem trenutku, za najpomembnejši in najučinkovitejši način obrambe te svobode in javnega zdravja. Covid-19 ni navadna gripa. Tega ne trdim kot strokovnjak, ampak kot človek. Imam sodelavce, ki so zboleli in komaj preživeli. Imam sodelavce, ki so izgubili starše in druge sorodnike. Imam tudi prijatelje, ki so zaradi epidemije ostali brez služb in dohodkov. Vsi ti ljudje potrebujejo ne le našo odgovornost, ampak tudi naš razum, predvsem pa našo solidarnost. Virus bomo slej ko prej premagali, a če bomo v tem boju izgubili temeljne civilizacijske vrednote, nam ostane samo še kravji urin. Kot bi rekel dr. Werner, adiiijooo."

(Matjaž Gruden, visoki uradnik pri Svetu Evrope, o tem, zakaj je nošenje mask najpomembnejši in najučinkovitejši način obrambe javnega zdravja; v kolumni za časnik Večer)